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На Украине нашли объяснение нежеланию мужчин служить в армии

Разведчик ВСУ: менее 20% мужчин на Украине готовы служить в армии

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Thomas Peter/Reuters

Подавляющее большинство мужчин на Украине не желают служить в армии, менее 20% от числа потенциально мобилизованных имеют мотивацию сражаться. Об этом в интервью изданию «Украинская правда» заявил командир разведвзвода 28-й отдельной механизированной бригады ВСУ с позывным «Крым».

«Если искать только мотивированных людей, мы не наберем даже и 20% от того, что сейчас хочет министерство обороны или генеральный штаб», — сказал командир разведвзвода.

По его словам, причина кроется в том, что многие из тех, кого планируют призывать, родились в 1980-е и 1990-е годы, и патриотического воспитания тогда не получили.

При этом, по словам интервьюируемого, усиление мобилизации очень нужно Украине — «это вопрос выживания, армии, боеспособности войска».

В качестве примера он привел разведвзвод, командиром которого он является. «У меня во взводе сейчас шесть человек. Но они просто вымотаны, истощены. Человек, который сидит шесть суток в норе, он выйдет либо с простуженными почками, либо это будут отмороженные ноги», — заявил он.

По словам командира украинского разведвзвода, его подчиненных надо сменить на позициях, но сделать это невозможно из-за дефицита кадров.

9 января сообщалось, что на Украине ликвидированы три схемы уклонения от мобилизации.

В тот же день стало известно, что Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы.

Ранее украинская бизнес-ассоциация отказалась поддерживать проект о мобилизации.

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