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В Киевской области пожаловались на усиление мобилизации в селах

В Киевской области сообщили об усилении мобилизации

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Сотрудники военкоматов активизировали работу в селах Киевской области. Об этом местная жительница рассказала РИА Новости.

«Представители ТЦК (военкоматов) совместно с участковыми в вечернее, темное время суток подъезжают, заходят во двор, вламываются в двери, если им не открывают», — рассказала она.

По словам местной жительницы, 2 января из ее села забрали порядка 70 человек. Некоторых из них забрали ночью, взломав двери в их домах в присутствии участкового.

После 22:00 односельчане стараются не выходить на улицу, поскольку освещения нет, рассказала она.

Тем временем в Одессе для принудительной мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) забирают мужчин из трамваев и другого общественного транспорта.

9 января украинская служба безопасности сообщила о раскрытии и ликвидации трех схем незаконного уклонения от мобилизации.

Ранее пленный ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкоголиков и инвалидов.

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