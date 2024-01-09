В США заявили о невозможности для Украины восполнить потери Су-27

Украина не сможет восполнить потери сбитых российскими войсками истребителей Су-27. Об этом сообщает американский журнал на военную тематику Military Watch Magazine.

«По противоречивым данным, в последнюю неделю декабря были сбиты то ли три, то ли два из немногих оставшихся на Украине Су-27. Эта модель истребителей не стоит на вооружении других государств, присоединившихся к Западу, что сделало невозможным восполнение потерь», — пишет автор статьи.

При этом отмечается, что среди находящихся в распоряжении Украины самолетов Су-27 были самыми мощными. Впрочем, в материале добавляют, что используемые Россией Су-35 опережают по своему оснащению украинскую модель на 25 лет.

Помимо прочего, MWM утверждает, что ВСУ переживает нехватку ракет класса «земля-воздух», из-за чего истребители отправили сбивать российские беспилотники. Именно поэтому, полагают аналитики, украинский воздушный флот понес крупные потери в последние месяцы.

В последний раз российское Минобороны сообщало о подбитии украинских истребителей 7 января. По данным ведомства, над Днепропетровской областью были сбиты самолеты Су-25 и Су-27.

Ранее в России вдвое вырос заказ на истребители Су-57.