Уже к апрелю 2024 года Украина может потерять выход к Черному морю, а под контроль России перейдут Одесса и Харьков. С таким прогнозом в журнале Le Point выступил французский политолог Брюно Тетре.

Эксперт выразил мнение, что украинский конфликт должен завершиться к октябрю 2025 года.

«В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками», — таков, по его словам, будет финал противостояния.

Кроме того, согласно анализу Тетре, западная поддержка Киева будет постепенно уменьшаться на фоне неудач Вооруженных сил Украины. В результате чего весной 2024 года российские войска смогут прорвать оборону на юго-востоке и северо-востоке страны, взяв под контроль Одессу и Харьков.

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