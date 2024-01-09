Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Политолог напророчил Украине потерю выхода к Черному морю

Le Point: к апрелю 2024 года Украина может потерять Одессу и Харьков

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Уже к апрелю 2024 года Украина может потерять выход к Черному морю, а под контроль России перейдут Одесса и Харьков. С таким прогнозом в журнале Le Point выступил французский политолог Брюно Тетре.

Эксперт выразил мнение, что украинский конфликт должен завершиться к октябрю 2025 года.

«В ничем не примечательном военном бараке недалеко от Запорожья исполняющий обязанности президента Украины подписывает перемирие с главнокомандующим российскими войсками», — таков, по его словам, будет финал противостояния.

Кроме того, согласно анализу Тетре, западная поддержка Киева будет постепенно уменьшаться на фоне неудач Вооруженных сил Украины. В результате чего весной 2024 года российские войска смогут прорвать оборону на юго-востоке и северо-востоке страны, взяв под контроль Одессу и Харьков.

7 января британский полковник заявил, что Зеленский слишком слаб для достижения победы.

28 декабря в США указали на изоляцию Зеленского со стороны союзников.

Ранее обещавший победу ВСУ шведский офицер признал, что ошибался.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами