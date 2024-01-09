Губернатор Орловской области подтвердил падение двух беспилотников в регионе

На территории города Орел произошло падение двух беспилотников на объект топливно-энергетического комплекса. Об этом сообщил губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале.

«Возгорание оперативно локализовано, оказывается необходимая помощь», — написал он.

По словам главы региона, на месте происшествия сейчас работают экстренные службы, ситуация находится под полным контролем. Клычков призвал соблюдать жителей города бдительность.

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4 января губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил о самой массированной за последнее время ракетной атаке Вооруженных сил Украины на Севастополь.

До этого сообщалось, что дежурные средства противовоздушной обороны России уничтожили украинский беспилотный летательный аппарат в северо-западной части акватории Черного моря.

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