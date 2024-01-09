Военнослужащие ВСУ раскритиковали коррупцию «тыловых крыс»

Вооруженные силы Украины поражены коррупцией, что деморализует находящихся на фронте солдат. Об этом пишет французское издание Franceinfo.

«Если бы наше правительство и парламентарии не крали деньги, Европа продолжала бы нас поддерживать. Есть много тыловых крыс, которые наживаются на войне. Это воровство, и это приводит к гибели и страданиям невинных людей», — приводятся в публикации слова солдата ВСУ по имени Андрей.

В той же публикации другой солдат по имени Олег на собственном примере задается риторическими вопросами о том, почему украинским военнослужащим приходится самим покупать себе бронежилеты, медицинское оснащение и даже дополнительную смену одежды взамен промокшей. «Ответ только один: эта чертова коррупция», — сказал он.

9 января в Минобороны Украины заявили о масштабной коррупции в ВСУ.

Накануне сообщалось, что бывшего чиновника Минобороны Украины обвинили в растрате $25 млн.

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