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Шойгу заявил о планах по улучшению армейской разведки, ПВО и связи

Шойгу: в войсках РФ принимаются меры по улучшению средств разведки, связи и ПВО

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Пресс-служба Минобороны РФ

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что наращивание боевых возможностей российских войск обеспечит сдерживание агрессии против России и ее союзников. Об этом сообщает РИА Новости.

Министр уточнил, что в российских войсках предполагаются меры по повышению эффективности современных средств ведения разведки, расширению возможностей противовоздушной обороны, а также средств связи. Для этого Минобороны намерено актуализировать положения боевых документов, уставов и наставлений.

В числе приоритетных задач министерства названо также социальное обеспечение участников спецоперации и членов их семей.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил об отсутствии результатов у украинской армии на поле боя.

Днем ранее Шойгу поблагодарил части ВС РФ, отличившиеся в зоне СВО, отправив им поздравительные телеграммы.

Ранее стало известно, что российская армия продвинулась к Курахово после Марьинки и ухудшила обстановку для ВСУ.

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