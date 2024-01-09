В Швеции сообщили о росте цен на боеприпасы для ВСУ в несколько раз

Начальник штаба Вооруженных сил Швеции Микаэль Клаэссон заявил, что цена на боеприпасы для украинских поставок выросла в пять-десять раз относительно весны 2022 года. Об этом сообщает Sveriges radio.

«Это достаточно драматично. Я не стану приводить конкретные цифры, но речь идет о росте цен на боеприпасы и другое материальное обеспечение в 5-10 раз, если сравнить с тем, что было до начала войны», — заявил Клаэссон.

Ранее сообщалось, что на Украине ожидается больше новостей о задержаниях и уголовных делах на фоне коррупции в министерстве обороны и в Вооруженных силах страны (ВСУ). Он подчеркнул, что после Нового года заработал внутренний аудит Минобороны, а также обновили ​​генеральную инспекцию ведомства. Так, за последние четыре месяца обнаружились нарушения более чем на 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей по текущему курсу).

Умеров напомнил, как в декабре 2023 года Служба безопасности Украины вместе с минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на 1,5 млрд гривен.

Ранее украинские правоохранители предъявили обвинение бывшему зампреду Фонда госимущества.