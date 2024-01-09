Запад ведет подготовку общественного мнения к заключению перемирия между Россией и Украиной на фоне нанесения ударов по Белгороду со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), а также возможного прекращения финансирования Киева. Об этом в беседе с RuNews24 рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин.

По его словам, на данный момент нет предпосылок, которые указывали бы на возможность успешного продолжения боевых действий о стороны Украины.

«Удар по Белгороду в ответ на массированную ракетную атаку по объектам военной инфраструктуры Украины выглядит как акт безжалостного отчаяния. В европейском обществе нарастают оппозиционные настроения. <...> Агрессивные действия Украины дают козырь оппозиции», — сказал Костикин.

Накануне международный обозреватель французского телеканала LCI Магали Барте сказала, что союзникам Украины будет сложнее соглашаться на оказание новой помощи стране, если она будет продолжать наносить удары по Белгороду. Она отметила, что западные страны не поддерживает подобную стратегию Украины.

Ранее в Британии спрогнозировали реакцию РФ на атаки Украины по территории страны.