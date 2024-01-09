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На Украине заявили о дефиците управляемых ракет

Спикер ВВС Украины Игнат: ВСУ испытывают дефицит управляемых ракет

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В ВСУ испытывают дефицит управляемых зенитных ракет. Об этом в эфире национального телемарафона заявил представитель Воздушных сил Украины Юрий Игнат.

«Дефицит управляемых зенитных ракет, разумеется, есть. Никто этого не скрывает», — сказал Игнат.

Он уточнил, что текущие потребности страны не могут быть закрыты даже с учетом того, что западные партнеры Украины увеличили производство боеприпасов для ВСУ «в разы».

8 января в ВСУ признали неспособность ПВО защитить военные объекты. На вооружении украинской армии находятся различные системы противовоздушной обороны, в том числе советские и западные образцы. Представители ВСУ неоднократно заявляли, что для полного прикрытия украинского неба им необходимо больше систем и больше боеприпасов, которыми выступают ракеты.

9 января бойцы ВСУ сравнили российские планирующие бомбы с «открытыми вратами ада». Военный с позывным «Кит» отметил, что от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

Ранее на Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов.

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