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Глава ДНР рассказал о работе над денацификацией на Украине

Пушилин: нужно довести до конца демилитаризацию и денацификацию на Украине

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Александр Сухов/РИА Новости

Глава ДНР Денис Пушилин напомнил, что нужно довести до конца демилитаризацию и денацификацию Украины в полном виде. Об этом он заявил в интервью РИА Новости.

Для того, чтобы четко определить рамки денацификации, работает целый центр этнополитической реабилитации в Донецком национальном университете, отметил Пушилин. По его словам, эксперты должны четко сформулировать, что такое денацификация, что она должна включать в процессе боевых действий и после этого. Работа исследователей опирается на опыт предыдущих лет и напомнил об ошибках.

«После того, как не стало Сталина, после того, как Хрущев проявил мягкость и были помилованы, отпущены на свободу пособники фашистов, которые явились теми очагами, которые лелеял и финансировал Запад», — отметил Пушилин.

В итоге, мягкость предыдущих властей обернулась последствиями в 2014 году, отметил глава ДНР.

Денис Пушилин также в интервью заявил, что страны Запада продолжают помогать Украине и будут затягивать конфликт до конца. Он высказал мнение, что страны Запада руководствуются своими интересами и им «глубоко безразлично, что будет с украинцами». Он добавил, что Украина лишилась своей субъектности и стала объектом.

Ранее несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке в Донецке.

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