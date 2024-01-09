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В Минобороны Украины заявили о масштабной коррупции в ВСУ

Глава Минобороны Украины Умеров признался в нарушениях на 10 млрд гривен в ВСУ

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

На Украине ожидается больше новостей о задержаниях и уголовных делах на фоне коррупции в министерстве обороны и в Вооруженных силах страны (ВСУ). Об этом заявил глава ведомства Рустем Умеров в соцсетях.

Он подчеркнул, что после Нового года заработал внутренний аудит Минобороны, а также обновили ​​генеральную инспекцию ведомства. Так, за последние четыре месяца обнаружились нарушения более чем на 10 млрд гривен (более 23 млрд рублей по текущему курсу).

Умеров напомнил, как в декабре 2023 года Служба безопасности Украины вместе с Минобороны ликвидировали мошенническую схему, связанную с закупкой боеприпасов для ВСУ, почти на 1,5 млрд гривен.

Днем ранее Госбюро расследований Украины сообщило, что новое уголовное дело завели против бывшего замминистра обороны и начальника департамента ведомства, которых обвиняют в растрате почти 950 млн гривен (более $25 млн) во время закупки бронежилетов.

В октябре 2023 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что путь Украины в НАТО, несмотря на конфликт, включает в себя борьбу с коррупцией.

Ранее украинские правоохранители предъявили обвинение бывшему зампреду Фонда госимущества.

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