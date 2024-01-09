Пушилин заявил о необходимости отодвигать ВСУ на должное расстояние от ДНР

Для прекращения ударов по Донбассу нужно отодвигать Вооруженные силы Украины (ВСУ) на должное расстояние не только от Донецка, но и от других населенных пунктов. Об этом в интервью РИА Новости заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«А какое это расстояние, все будет зависеть от того оружия, которое поставляется сейчас и которое будет в наличии нашего противника», — сказал Пушилин.

По словам главы ДНР, по этому направлению предстоит колоссальная работа.

До этого Пушилин заявлял, что Донбасс будет индустриальным центром России.

7 января сообщалось, что при обстреле Ленинского района Донецка со стороны ВСУ пострадала Центральная клиническая больница №6.

1 января глава ДНР заявил о семи раненых в результате обстрела Донецка со стороны Вооруженных сил Украины.

Ранее несколько мирных жителей пострадали при ударе по жилой многоэтажке в Донецке.