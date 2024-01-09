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Ударные вертолеты Ми-28Н на Донецком направлении уничтожили укрепленные пункты ВСУ

Российские вертолеты Ми-28Н ракетным ударом уничтожили укрепленные пункты ВСУ

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Министерство обороны РФ

Российские вертолеты Ми-28Н «Ночной охотник» на Донецком направлении нанесли ракетный удар по опорным пунктам и живой силе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается на сайте министерства обороны России.

Вертолетная группа армейской авиации, состоящая из ударных вертолетов Ми-28Н, прикрывающего ударного Ка-52 и вертолета поисково-спасательного обеспечения Ми-8 совершила плановый боевой вылет. Во время выполнения задачи вертолеты Ми-28Н выполнили пуски неуправляемых авиационных ракет по выявленным укрепленным пунктам и живой силе противника. В результате проведенного удара все цели были уничтожены.

По словам летчика вертолета Ми-28Н с позывным «Овод», все машины благополучно приземлились на аэродроме вылета.

Ранее сообщалось, что российские вертолеты Ка-52 нанесли удар по пункту управления Вооруженными силами Украины (ВСУ) на Донецком направлении.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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