Российские войска уничтожили украинские опорные пункты на Купянском направлении

Российские военные уничтожили опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) и бронетехнику на Купянском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным ведомства, группировки российских войск «Запад» уничтожили замаскированные опорные пункты ВСУ, используя самоходные артиллерийские установки (САУ) «Акация». Разведчики обнаружили замаскированные «опорники» с помощью беспилотников.

«По уточненным координатам военнослужащие артиллерийской батареи огнем из самоходных артиллерийских установок «Акация» уничтожили замаскированные взводные опорные пункты с личным составом и скопление бронетехники ВСУ», — поделились в Минобороны РФ.

До этого военные инженеры российской группировки войск «Запад» успешно обезвредили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы на Купянском направлении. В результате обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на территорию частного дома.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.