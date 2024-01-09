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Российские военные инженеры уничтожили кассетные боеприпасы на Купянском направлении

Минобороны РФ: на Купянском направлении инженеры уничтожили кассетные боеприпасы

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Мария Каримова/«Газета.Ru»

Военные инженеры российской группировки войск «Запад» успешно обезвредили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Согласно сообщению, в результате обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на территорию частного дома. Однако благодаря оперативным действиям военных инженеров 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы были успешно уничтожены.

Представители министерства обороны также отметили, что за последнюю неделю инженеры сумели обезвредить более 200 различных боеприпасов советского и западного производства, которые использовались украинской армией.

Ранее танкист рассказал о работе новых российских танков Т-80БВМ в зоне спецоперации. По словам командира, танки работают, непрерывно поддерживая пехоту при штурмах, что не только обеспечивает огневое поражение целей, но и оказывает положительный эффект на моральное состояние бойцов Вооруженных сил РФ.

Ранее стало известно, как на Украине компенсируют нехватку снарядов.

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