Военные инженеры российской группировки войск «Запад» успешно обезвредили неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на министерство обороны.

Согласно сообщению, в результате обстрела одного из населенных пунктов со стороны ВСУ на Купянском направлении один из снарядов попал на территорию частного дома. Однако благодаря оперативным действиям военных инженеров 6-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» неразорвавшиеся немецкие кассетные боеприпасы были успешно уничтожены.

Представители министерства обороны также отметили, что за последнюю неделю инженеры сумели обезвредить более 200 различных боеприпасов советского и западного производства, которые использовались украинской армией.

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