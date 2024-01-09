Бойцы ВСУ сравнили российские планирующие бомбы с «открытыми вратами ада»

Российские планирующие авиабомбы наносят значительный урон Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на бойцов Национальной гвардии Украины.

Как рассказал один из военных, падение боеприпаса с 500 килограммами взрывчатки «звучит так, как будто открылись врата ада». Военный с позывным «Кит» отметил, что от таких бомб не спасают даже подземные бункеры.

До этого спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат заявил, что противовоздушная оборона не может закрыть над Украиной небо.

8 января главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным заводам и другим военным объектам Украины.

Какие именно объекты были атакованы, Залужный не уточнил.

2 января Telegram-канал «Военное дело» писал, что в Киеве был уничтожен подземный бункер с заместителем главкома Вооруженных сил Украины.

Ранее полковник СБУ назвал российское оружие, с которым не могут справиться на Украине.