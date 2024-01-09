Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что военное ведомство страны закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы. Об этом Умеров написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, украинское министерство обороны впервые приобрело 50 тыс. комплектов формы для женщин-военнослужащих. Кроме того, было закуплено 100 тыс. электрических грелок и 15 тыс. активных наушников. Умеров отметил, что с поставщиком наушников были проведены переговоры по снижению цены, что дало дополнительную экономию государственных средств в сумме 11,7 млн гривен ($308 тыс.).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят Верховной радой.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что для службы в тыловых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стране планируют провести мобилизацию женщин.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.