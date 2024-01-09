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Минобороны Украины закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы

Глава МО Украины Умеров сообщил о покупке 50 тыс. комплектов женской формы

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Gleb Garanich/Reuters

Министр обороны Украины Рустам Умеров заявил, что военное ведомство страны закупило 50 тыс. комплектов женской военной формы. Об этом Умеров написал на своей странице в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, украинское министерство обороны впервые приобрело 50 тыс. комплектов формы для женщин-военнослужащих. Кроме того, было закуплено 100 тыс. электрических грелок и 15 тыс. активных наушников. Умеров отметил, что с поставщиком наушников были проведены переговоры по снижению цены, что дало дополнительную экономию государственных средств в сумме 11,7 млн гривен ($308 тыс.).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский пообещал, что не подпишет закон о мобилизации женщин, если он будет принят Верховной радой.

До этого депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что для службы в тыловых частях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в стране планируют провести мобилизацию женщин.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.

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