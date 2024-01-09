Российские средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Согласно сообщению ведомства, около 21:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером 8 января российские средства ПВО сбили 10 воздушных целей, которые приближались к Белгороду. По предварительным данным, три человека получили осколочные ранения в результате атаки.

Агентство РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины за 7 января нанесли 87 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области.

До этого сообщалось, что украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, была перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО.

Ранее система ПВО сбила над Белгородской областью украинскую ракету С-200.