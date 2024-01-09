Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Российские средства ПВО сбили 10 реактивных снарядов Vampire

МО РФ: над Белгородской областью сбиты 10 реактивных снарядов Vampire

close
100%
Shutterstock

Минобороны России сообщило в Telegram-канале, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать территорию России ракетами реактивной системы залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire.

Согласно сообщению ведомства, около 21:30 мск дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили над Белгородской областью 10 реактивных снарядов.

До этого глава региона Вячеслав Гладков сообщал, что вечером 8 января российские средства ПВО сбили 10 воздушных целей, которые приближались к Белгороду. По предварительным данным, три человека получили осколочные ранения в результате атаки.

Агентство РИА Новости сообщало, что Вооруженные силы Украины за 7 января нанесли 87 ударов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области.

До этого сообщалось, что украинская ракета из зенитно-ракетного комплекса С-200, переделанная под баллистический боеприпас, была перехвачена над Белгородской областью силами российских расчетов ПВО.

Ранее система ПВО сбила над Белгородской областью украинскую ракету С-200.

Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами