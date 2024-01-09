В подконтрольных Киеву частях ДНР и Херсонской области раздаются взрывы

По информации украинского издания «Страна.ua», произошли взрывы в частях ДНР, находящихся под контролем Киева, а также в Херсонской области.

«Издание сообщает о взрывах в районе Покровска (бывшего Красноармейска) в Донецкой области и Бериславском районе Херсонской области», — говорится в материале.

Ранее была объявлена воздушная тревога в указанных украинских регионах.

Вечером 8 января мощные взрывы произошли в Херсоне.

Согласно имеющимся данным, российские Вооруженные силы начали наносить удары по украинской инфраструктуре с 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по заявлению российских властей, стоят украинские спецслужбы. Атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога объявляется ежедневно в различных регионах Украины, иногда даже на всей территории страны.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.