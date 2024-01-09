В Белгороде отменили сигнал воздушной тревоги

Мэрия Белгорода отменила сигнал об опасности ракетной атаки. Об этом говорится в Telegram-канале городской администрации.

«Город Белгород и Белгородский район. Отбой ракетной опасности», — говорится в сообщении.

До этого глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал о трех пострадавших в результате обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Вечером 8 января российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила 10 воздушных целей, которые приближались к Белгороду. В результате три человека получили осколочные ранения.

По его словам, украинская сторона применяла реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire. Гладков рассказал об ущербе многоквартирным домам и частным домовладениям. По его словам, в двух многоквартирных домах и одном частном доме выбиты стекла. Были повреждены три автомобиля, а четыре грузовика загорелись.

Ранее момент удара по центру Белгорода попал на видео.