Российские войска уничтожают немецкие танки Leopard 2 по Купянском. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным Telegram-канала, на Купянском направлении продолжаются активные бои.

«Операторы Западной группировки войск поразили FPV-дронами сразу 3 танка Leopard-2 немецкого производства в Харьковской области», — говорится в сообщении.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

До этого американское издание Breitbart писало, что большинство немецких боевых машин Leopard 2, переданных ВСУ, не работает.

По словам авторов публикации, большую часть этих танков ликвидировали Вооруженные силы России, а часть Leopard 2 доломали украинские бойцы, после чего безуспешно пытались починить их. В результате Leopard 2 «превратились в безделушки».

2 января в Берлине говорили о дефиците танков Leopard 2A6 на Украине.

Ранее трое бойцов ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен ВС РФ.