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Шойгу поблагодарил части ВС РФ, отличившиеся в зоне СВО

Шойгу отправил телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне СВО

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Вадим Савицкий/РИА Новости

Министр обороны РФ Сергей Шойгу направил поздравительные телеграммы частям ВС РФ, отличившимся в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал Минобороны РФ.

«Шойгу направил телеграммы отличившимся воинским частям и соединению, участвующим в специальной военной операции, в связи с присвоением почётного наименования гвардейских (https://t.me/mod_russia/34285?single). Этого наименования удостоились два полка и бригада», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Отмечается, что Шойгу поблагодарил военных за верность долгу и успешное выполнение боевых задач. Шойгу выразил уверенность, что российские военные и дальше «продолжат обеспечивать безопасность» России.

В тексте телеграммы речь идет о военнослужащих 10 полка радиационной, химической и биологической защиты, 55 отдельной мотострелковой бригады и 40 инженерносаперного полка.

До этого Шойгу сообщал, что Россия смогла окончательно взять под контроль Марьинку, за которую в течение многих месяцев шли бои.

Ранее депутатам запретили ездить в зону СВО без разрешения Шойгу.

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