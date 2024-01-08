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Кулеба рассказал о последствиях отказа Запада от финансирования Киева

Кулеба: если Запад откажется помогать Украине, Россия добьется успеха

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Ivan Lyubysh-Kirdey/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в случае остановки помощи от западных союзников Киев может потерпеть поражение, а Москва добьется успеха. Об этом он рассказал в интервью испанской газете El País.

«Если кто-то решит приостановить или отказаться от поддержки сейчас из-за нехватки ресурсов, Россия сможет добиться успеха на поле боя», — поделился украинский министр иностранных дел.

По его словам, остановка западной помощи Украине может грозить прорывом линии фронта со стороны российских войск.

До этого Кулеба говорил, что у Киева не плана Б, если помощь от Евросоюза не поступит. В таком случае министерству финансов Украины придется «продемонстрировать мастерство управления». Он также выразил уверенность, что Киев получит российские замороженные активы, которых хватит для восстановления Украины.

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.

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