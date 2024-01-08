«Врачи без границ» сообщили об ударе Израиля по убежищу сотрудников

Четыре человека ранены в результате удара израильской армии по убежищу сотрудников «Врачи без границ» и их семей в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня утром снаряд пробил стену приюта MSF, в котором проживают более ста сотрудников и членов их семей в Хан-Юнисе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что среди пострадавших — пятилетняя дочь одного из сотрудников врачебного сообщества. При этом сообщается, что «Врачи без границ» сообщали Израилю о своем местоположении и не получала приказов об эвакуации.

Ранее врач из Палестины Исмаил Башир, которого эвакуировали из анклава в числе граждан Российской Федерации рассказал, что некоторые граждане России по неизвестным причинам не покинули сектор Газа. Врач назвал обстановку в Газе тяжелой. По его словам, бомбардировки продолжаются, а укрыться там негде. Врач сообщил, что около границы с Египтом находится много людей. По его словам, мирное население остается там жить, надеясь спастись от обстрелов.

Ранее Израиль начал затапливать тоннели в секторе Газа.