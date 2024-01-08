Украинский бизнес выступил против проекта о мобилизации

Бизнес на Украине выступил против нового законопроекта о мобилизации. Об этом сказано в заявлении украинской Европейской бизнес-ассоциации, опубликованном на ее сайте.

Как говорится в сообщении, нормы, предложенные в законопроекте могут привести к росту количества «зарплат в конвертах» и неофициальному трудоустройству, оттоку иностранных инвестиций, существенному ухудшению условий ведения бизнеса, который на конец прошлого года оценивается, по данным опроса ассоциации, на уровне 2,44 из 5 баллов (отрицательный).

По информации ассоциации, содержащиеся в этом документе предложения могут лишать украинцев базовых прав, в частности на получение документа, удостоверяющего личность и гражданство, иметь крайне негативные демографические и социальные последствия. Расширение полномочий местных органов исполнительной власти в сфере мобилизации не будет способствовать управляемости процесса, поскольку он будет децентрализован.

В ассоциации также заявили, что украинский бизнес предлагает доработать проект закона. В сообществе выразили готовность «приобщиться».

До этого представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко заявил, что военкомы смогут потребовать у мужчин выездных категорий выписку из протокола об отсрочке или запись об отсрочке в военно-учетных документах при попытке покинуть страну.

В конце декабря в Верховную раду внесли законопроект о новых правилах мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.