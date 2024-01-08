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Экс-главнокомандующий армией США предрек Украине кошмарный сценарий

Генерал из США Ходжес: кошмарный сценарий для Украины становится реальностью

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Global Look Press

Кошмарный сценарий для Украины становится реальностью. Такое мнение выразил экс-главнокомандующий армией США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, слова которого передает RND.

«У Украины почти закончились боеприпасы, а Европа и США не желают увеличивать производство боеприпасов», — заявил Ходжес.

Он также считает, что украинцы вряд ли отразят масштабные удары ВС РФ, так как испытывают снарядный голод. По его мнению, Украина может потерять ряд территорий. Ходжес заявил, что на многих участках фронта командиры не знают, как долго смогут удерживать свои позиции.

8 января французское издание Le Point писало, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) сообщают о сильной нехватке оружия и усталости на фронте.

В этот же день немецкая газета Berliner Zeitung сообщила, что Украина может потерять в 2024 году территории из-за сокращения помощи со стороны западных государств.

До этого министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что у Киева нет запасного плана на случай, если Евросоюз не выделит финансовую помощь.

Ранее бывший разведчик США Скотт Риттер заявил, что киевский режим ждет безоговорочная капитуляция, а власть Владимира Зеленского падет.

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