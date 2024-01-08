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Танкист рассказал о работе новых российских танков Т-80БВМ в зоне спецоперации

Командир танка: новые Т-80БВМ показали себя в боях на Запорожском направлении

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Минобороны РФ

Новые российские танки Т-80БВМ, которые недавно появились в зоне специальной военной операции на Запорожском направлении, уже принимают активное участие в боях. Свою оценку новой технике дал командир танка с позывным «Ставрополь», сообщает РИА Новости.

«Танк получили новый, модернизированный танк Т-80БВМ с усиленной уже бронезащитой. <...> Из закрытых огневых позиций стреляем, это очень эффективно. Танк новый, со второго снаряда кладет в «яблочко», – рассказал «Ставрополь».

Он отметил, что пока ему не приходилось вступать в бой с вражеской техникой, но несколько опорных пунктов его экипаж уже уничтожил.

По словам командира, танки работают, непрерывно поддерживая пехоту при штурмах, что не только обеспечивает огневое поражение целей, но и оказывает положительный эффект на моральное состояние бойцов Вооруженных сил РФ.

До этого в Китае отметили высокую маневренность и скорость танка Т-80. Как отметили эксперты, от многих своих конкурентов на рынке вооружений танк отличается газотурбинным двигателем — большинство танков российской и западной конструкторских школ используют дизельные или бензиновые двигатели.

Ранее в США назвали одну из величайших угроз для ВСУ.

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