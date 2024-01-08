Стало известно, сколько военных потеряли ВСУ на Донецком направлении

Вооруженные силы Российской Федерации (ВС РФ) поразили более 250 военнослужащих и девять единиц техники на Донецком направлении. Об этом сообщает министерство обороны РФ.

Южная группировка войск во взаимодействии с артиллерией, оперативно-тактической и армейской авиацией нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й, 28-й, 42-й, 93-й механизированных, 92-й штурмовой бригад ВСУ, а также 112-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Торецк, Андреевка, Клещеевка и Красное Донецкой народной республики.

Утром в понедельник, 8 января, Вооруженные силы России нанесли удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по военным объектам Украины.

До этого украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман заявил, что Россия применяет новую тактику для ракетных ударов.

Также ВС РФ уничтожили автомобиль ВСУ с боеприпасами на Купянском направлении.

Ранее пленный ВСУ рассказал о массовой мобилизации на Украине алкоголиков и инвалидов.