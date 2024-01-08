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Залужный признал удары по военным объектам Украины

Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным объектам Украины

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Евгений Биятов/РИА Новости

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что удары ВКС России пришлись по военным заводам Украины. Об этом Залужный сообщил в социальных сетях.

«Атакованы объекты критической, гражданской инфраструктуры, промышленные и военные объекты», — пишет Залужный.

Какие именно объекты были атакованы, Залужный не уточнил.

До этого украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман заявил, что Россия применяет новую тактику для ракетных ударов.

Он также указал, что из-за массированных ракетных атак со стороны РФ у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять запасы боеприпасов.

Накануне спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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