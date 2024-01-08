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В Одессе сотрудники военкомата раздали повестки в троллейбусе

Сотрудники военкомата Одессы остановили троллейбус для проверки документов

Сотрудники военкомата Одессы остановили троллейбус для проверки документов. Кадры опубликовало украинское издание «Страна».

«В Одессе на Молдаванке военкомы остановили троллейбус и проводят в нем проверку. Видно, как они входят во все открытые двери», — указано в сообщении.

Молдаванка — название густонаселенного микрорайона на западе города. По сообщениям местных жителей, сотрудники территориальных центров комплектования часто останавливают общественный транспорт для того, чтобы проверить документы и вручить повестки.

До этого футболисты киевской «Оболони» получили коллективную повестку в украинскую армию.

По информации источника, сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК) направили уведомление 25 игрокам столичной команды, занимающей 13-е место в турнирной таблице Украинской премьер-лиги (УПЛ) после 16 туров.

Ранее одесситу удалось избежать вручения повестки, засыпав военкомов вопросами.

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