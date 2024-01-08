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Бывшего чиновника Минобороны Украины обвинили в растрате $25 млн

Генпрокуратура Украины обвинила экс-замглавы МО Шаповалова в растрате $25 млн

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Министерство обороны Украины

Генпрокуратура Украины обвинила бывшего заместителя министра обороны страны Вячеслава Шаповалова в растрате 948 млн гривен (примерно $25 млн). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генерального прокурора страны.

Подельником Шаповалова назван бывший руководитель департамента закупок министерства Богдан Хмельницкий. Это уже четвертое подозрение, выдвинутое в отношении этих чиновников. По версии следствия, они виновны в закупке 50 тыс. непригодных к использованию бронежилетов для ВСУ.

В ноябре 2023 года неназванного замминистра обороны Украины обвинили в растрате почти одного млрд гривен.

В октябре 2023 года генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что путь Украины в НАТО, несмотря на конфликт, включает в себя борьбу с коррупцией.

17 августа президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении всех областных военкомов в стране. 27 августа он выступил с заявлением о намерении приравнять коррупцию в период военного положения к госизмене.

Ранее украинские правоохранители предъявили обвинение бывшему зампреду Фонда госимущества.

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