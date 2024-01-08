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Разведка Южной Кореи подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР

Yonhap: разведка Южной Кореи подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР

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Yousef Mohammed/Global Look Press

Разведка Южной Кореи (Национальное агентство разведки NIS) подтвердила, что ХАМАС использует оружие из КНДР. Об этом пишет Yonhap.

Сообщается, что агентство ведет сбор информации об объемах поставок северокорейского оружия на экспорт, однако огласка этих данных пока не может быть произведена из-за необходимости защиты источников и поддержания дипломатических связей.

Заявление было сделано представителями агентства после того, как «Голос Америки» (организация включена Минюстом в список иноагентов) опубликовал сообщения об использовании ХАМАС произведенного в Северной Корее гранатомета F-7 (производится под названием РПГ-7).

До этого в КНДР оценили риск войны с Южной Кореей в 2024 году.

ЦТАК указывает, что Сеул начал 2024 год «гулом орудий» и конфронтационной риторикой, которая демонстрирует, что мира и стабильности в регионе не будет, если оставить без ответа «безрассудство марионеток».

Ранее в США заявили, что Россия якобы использует ракеты КНДР.

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