На Украине заявили о новой тактике России для ракетных ударов

Украинский оператор системы FIM-92 Stinger Роман заявил, что Россия применяет новую тактику для ракетных ударов. Соответствующее заявление он сделал в интервью TV5 Monde.

«Сейчас русские используют ракеты, которые выпускают тепловые ловушки, как самолеты или вертолеты. Такого раньше не было. Теперь ракеты выпускают тепловые ловушки, что мешает системам Stinger», — сказал этот украинский военный.

Он также указал, что из-за массированных ракетных атак со стороны РФ у Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут растаять запасы боеприпасов.

Ранее спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что российские ракетные удары не привязаны к символическим датам, поэтому Киев не может их спрогнозировать.

До этого Игнат говорил, что российские военные используют электромагнитные импульсы для имитации пуска ракет и обмана систем противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.