В ЛНР задержали шпионов СБУ

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины, которые собирали данные о российских военных в местах дислокации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Установлено, что житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям <…> собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины посредством личных встреч», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что второй задержанный собирал данные о дислокации и численном составе правоохранительных органов Луганской народной республики. Все данные передавались кураторам из СБУ через Telegram.

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