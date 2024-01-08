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В ЛНР задержали шпионов СБУ

ФСБ: в ЛНР задержаны два пособника Службы безопасности Украины

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ФСБ России

В Луганской народной республике сотрудники ФСБ задержали двух пособников Службы безопасности Украины, которые собирали данные о российских военных в местах дислокации в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального УФСБ.

«Установлено, что житель республики, руководствуясь личными мотивами, в целях оказания содействия украинским вооруженным формированиям <…> собирал сведения о местах дислокации личного состава и военной техники Народной милиции и иных силовых структур ЛНР, которые впоследствии передавал сотрудникам Службы безопасности Украины посредством личных встреч», — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что второй задержанный собирал данные о дислокации и численном составе правоохранительных органов Луганской народной республики. Все данные передавались кураторам из СБУ через Telegram.

До этого двоих ярославских подростков обвинили в подготовке теракта.

Ранее в офисе Зеленского пригрозили России расплатой за взрывы на Украине.

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