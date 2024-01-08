В нескольких городах на территории Украины прогремели взрывы. Об этом сообщает «Зеркало недели».

Отмечается, что взрывы слышны в Кривом Роге, подконтрольном киевскому режиму городе Запорожье, в Днепропетровске, Хмельницком, а также в Харькове и Харьковской области.

Утром 8 января сообщалось, что в Одесской области прозвучал ряд взрывов.

7 января взрывы произошли на территории украинского города Харькова.

До этого в городе Запорожье, подконтрольном украинским властям, произошли взрывы.

Сообщалось, что минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил боеприпасы на позиции.

Ранее на Украине заявили о возможности России наносить массированные удары.