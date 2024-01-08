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В Херсоне попали под удар объект критической инфраструктуры и территория завода

Глава Херсонской ОВА Прокудин: территория завода в Херсоне попала под удар

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Joe Skipper/Reuters

Объект критической инфраструктуры и территория завода в подконтрольном Киеву Херсоне попали под удар. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в Telegram-канале.

«Российские военные попали в <...> объект критической инфраструктуры и территорию завода в Херсоне», – сообщил в посте Прокудин.

При этом глава администрации не уточнил, какой именно объект был атакован.

По словам Прокудина, за минувшие сутки российская армия совершила 131 обстрел, выпустив 670 снарядов из минометов, артиллерии, «Градов», танков, БПЛА и авиации.

16 декабря глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин заявил, что в Херсоне поврежден газопровод.

До этого в подконтрольном ВСУ Херсоне был поврежден инфраструктурный объект. Согласно информации Александра Прокудина, повреждения зафиксированы в помещениях административного здания.

Ранее в Одесской области прозвучала серия взрывов.

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