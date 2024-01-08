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ВС РФ уничтожили автомобиль ВСУ с боеприпасами на Купянском направлении

Бойцы ЗВО уничтожили на Купянском участке подвозивший боеприпасы автомобиль ВСУ

Минометчики мотострелкового подразделения группировки российских войск «Запад» на Купянском направлении уничтожили грузовой автомобиль Вооруженных сил Украины (ВСУ), который подвозил боеприпасы на позиции. Об этом сообщает министерство обороны России.

«Операторы БПЛА разведывательного взвода мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» выследили грузовой автомобиль, подвозивший боеприпасы ВСУ на передовую. Для уничтожения цели было задействовано дежурное огневое средство поражения – 120-миллиметровый миномет 2Б11», — говорится в сообщении.

8 января российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины.

В этот же день российские разведчики при помощи дронов уничтожили пехоту ВСУ в зоне проведения специальной военной операции.

До этого стало известно, что опорный пункт, пехота и легкобронированная техника ВСУ в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении были уничтожены экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Центр».

Ранее в США рассказали, что большинство танков Leopard 2 на Украине не работает.

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Операция на Украине
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