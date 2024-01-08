В США рассказали, что большинство танков Leopard 2 на Украине не работает

Большинство немецких боевых машин Leopard 2, переданных ВСУ, не работает. Об этом пишет американское издание Breitbart.

В статье говорится, что большую часть этих танков ликвидировали Вооруженные силы России, а часть Leopard 2 доломали украинские бойцы, после чего безуспешно пытались починить их. В материале сказано, что танки Leopard 2 «превратились в безделушки».

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

4 января сообщалось, что Германия отправила Вооруженным силам Украины (ВСУ) очередной пакет военной помощи, включающий в себя боеприпасы для немецких танков Leopard и бронемашины Marder.

2 января в Германии заявили о дефиците танков Leopard 2A6 на Украине.

В конце декабря генерал-майор бундесвера Кристиан Фройдинг заявил, что около половины поставленных Украине танков Leopard 2 уже выведены из строя.

Ранее в США заявили, что переданные Украине танки Abrams не видели с момента прибытия.