Глава Генштаба Израиля рассказал, сколько будут продолжаться боевые действия в Газе

Начальник Генштаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Герци Халеви во время посещения израильских войск на Западном берегу реки Иордан заявил, что военная операция страны в секторе Газа растянется на весь 2024 год. Об этом сообщил израильский портал Ynet, передает ТАСС.

«Мы, безусловно, будем сражаться в Газе весь год», — цитирует портал Халеви.

Он подчеркнул, что ЦАХАЛ сохранит свою «бдительность» на Западном берегу реки Иордан. Начальник Генштаба ВС Израиля добавил, что на севере израильские военные будут противостоять вооруженным формированиям шиитской партии «Хезболла».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что готов урегулировать конфликт с «Хезболлой» политическими способами.

6 января сообщалось, что ВВС Израиля нанесли ракетные удары по тыловым базам вооруженных формирований движения «Хезболла» на юге Ливана.

Ранее в Израиле назвали «роковой ошибкой» вступление «Хезболлы» в войну.