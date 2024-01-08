Разведчики ВС РФ при помощи квадрокоптеров уничтожили пехоту ВСУ

Российские разведчики при помощи дронов уничтожили пехоту Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ, передает ТАСС.

В заявлении указано, что на поле боя отличились члены разведывательного отряда группировки войск «Юг». Заметив украинских бойцов, они применили беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с прикрепленными к ним боеприпасами.

«После запуска ударного квадрокоптера с прикрепленными к сбросам боеприпасами оператор БПЛА «подлетел» к позиции противника и определил цель для поражения. Несколько секунд на корректировку и наведение. Дальше сброс ВОГа (выстрел осколочного гранатомета — «Газета.Ru»), попадание в противника и его уничтожение», — пояснили в ведомстве.

Кроме того, во время движения на позицию ВСУ российские разведчики при помощи дрона засекли несколько украинских растяжек и самодельных взрывных устройств (СВУ). Как отметили в министерстве, опасные находки были обезврежены путем подрыва после завершения основной миссии.

Также, по информации ведомства, при возвращении с боевой задачи бойцы ВС РФ обнаружили разведывательную группу украинских войск. В сообщении подчеркивается, что солдаты группировки «Юг» повторно применили квадрокоптеры с боеприпасами и ликвидировали упомянутый отряд ВСУ.

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