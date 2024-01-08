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Минобороны: Су-34 на Краснолиманском направлении поразили укрепрайон ВСУ

Российские Су-34 на Краснолиманском направлении нанесли удар по укрепрайону ВСУ

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Минобороны РФ

Российскими истребителями-бомбардировщиками Су-34 на Краснолиманском направлении был нанесен удар по укрепрайону Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Министерство обороны РФ.

Удар по укрепрайону и живой силе противника был нанесен неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции. Такие бомбы позволяют наносить точные удары, находясь в безопасном удалении от линии боевого соприкосновения.

Су-34, выполнив боевой вылет, благополучно вернулись на аэродром вылета.

Ранее сообщалось, что российский истребитель-бомбардировщик Су-34 при помощи авиабомбы уничтожил пункт управления Вооруженных сил Украины (ВСУ) на направлении Сватово--Кременная.

До этого в «Ростехе» заявили о высокой эффективности бомб с универсальным модулем планирования и коррекции, применяемых против ВСУ.

Ранее сообщалось, что первые истребители Checkmate могут появиться в 2025 году.

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