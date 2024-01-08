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Опорный пункт ВСУ уничтожен расчетом «Солнцепека» ВС РФ

МО РФ: «Солнцепек» уничтожил опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении

Опорный пункт, пехота и легкобронированная техника Вооруженных сил Украины в районе Торского выступа на Краснолиманском направлении были уничтожены экипажем тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек» группировки российских войск «Центр». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Как заявили в ведомстве, залп по позициям украинских войск был выполнен 220-миллиметровыми термобарическими реактивными снарядами по ранее полученным координатам.

В Минобороны добавили, что специалисты «Центра» отмечают высокую огневую мощь «Солнцепеков» за высокую эффективность при поражении заглубленных позиций, наблюдательных пунктов в различных условиях обстановки.

2 января в министерстве обороны РФ заявили, что экипажи систем «Солнцепек» 36-й общевойсковой армии группировки войск «Восток» уничтожили украинские опорные пункты на Угледарском направлении.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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Операция на Украине
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