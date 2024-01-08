Российские бойцы сорвали попытки ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении

Вооруженные силы РФ за последние сутки пресекли шесть попыток украинских подразделений организовать ротацию солдат на Южно-Донецком направлении. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Александр Гордеев, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время российские военнослужащие продолжают выполнять поставленные задачи на указанном участке фронта. В том числе за минувшие сутки бойцы ВС РФ пресекли боевую деятельность одной инженерной группы и двух разведывательных отрядов украинских войск.

«В течение суток сорвано шесть попыток противника провести ротации боевиков», — добавил Гордеев.

Ночью 8 января министерство обороны РФ сообщило, что российские военные отразили контратаку штурмовых групп Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Купянском направлении. Согласно информации ведомства, мотострелковое подразделение группировки войск «Запад» уничтожило украинский отряд на подступах к российской линии обороны.

До этого бойцы ВС РФ нанесли удары по замаскированному командно-наблюдательному пункту украинских войск на Купянском направлении. Как уточнили в российском министерстве обороны, военнослужащие страны применили противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) «Фагот» и успешно уничтожили заданную цель.

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