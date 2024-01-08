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Войска РФ уничтожили командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: силы РФ уничтожили командный пункт ВСУ при помощи комплекса «Фагот»

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Виталий Невар/РИА Новости

Российские разведчики уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт ВСУ на Купянском направлении противотанковым ракетным комплексом (ПТРК) «Фагот». Об этом сообщили в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Командно-наблюдательный пункт ВСУ был обнаружен после разведки местности с использованием беспилотника. Как заявили в ведомстве, военным РФ понадобилось меньше минуты, чтобы развернуть, навести ПТРК и поразить украинский наблюдательный пункт.

По данным Минобороны РФ, на момент попадания в командно-наблюдательном пункте находились не менее трех военнослужащих ВСУ.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили о сбитых Су-25 и Су-27 в Днепропетровской области.

7 января в министерстве обороны РФ заявили, что ракетные войска стратегического назначения России запланировали провести в 2024 году семь пусков межконтинентальных баллистических ракет.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

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