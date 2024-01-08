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На Украине сообщили о гибели пилота МиГ-29 с позывным «Голубая каска»

«Страна.ua»: погиб украинский пилот МиГ-29 с позывным «Голубая каска»

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militarizm.su

Пилот украинского истребителя МиГ-29, которому был присвоен позывной «Голубая каска», погиб во время полета в зоне боевых действий. Об этом сообщило местное издание «Страна.ua», сославшись на публикации в социальных сетях.

В материале указано, что военнослужащего звали Владислав и ему было 23 года. При этом представители властей пока не давали никаких официальных комментариев о судьбе летчика, уточняется в статье.

«На Украине погиб пилот истребителя МиГ-29 с позывным «Голубая каска», — говорится в публикации.

По информации издания, военнослужащий мог погибнуть еще в декабре 2023 года. Авторы материала связывают его смерть с одним из сообщений министерства обороны РФ, согласно которому солдаты страны сбили украинский истребитель МиГ-29 в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

8 декабря российское военное ведомство заявило, что за неделю средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали в небе три украинских истребителя МиГ-29 и два истребителя Су-25. Кроме того, под удар попал один вертолет Ми-8.

17 декабря министерство обороны РФ сообщило о еще двух сбитых истребителях МиГ-29, принадлежавших Вооруженным силам Украины (ВСУ). В тот же день появилась информация о ликвидации украинского истребителя Су-25 в зоне боевых действий.

Ранее на фронте погиб актер из сериала «Возвращение Мухтара», вступивший в ряды украинских войск.

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