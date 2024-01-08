Французский полковник де Йонг заявил, что в феврале у ВСУ закончатся боеприпасы

Французский полковник в отставке, эксперт по геополитике Пер де Йонг заявил, что украинская армия до февраля израсходует последние остатки боеприпасов. Об этом он заявил в эфире телеканала TV5 Monde.

Де Йонг выразил уверенность, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) осталось боеприпасов примерно на месяц. Это, по мнению эксперта, чрезвычайно мало для Киева.

По словам де Йонга, обе противоборствующие армии на данном этапе стремятся стабилизировать фронт и перейти к стратегическим ударам, однако для этого необходимы соответствующие возможности.

Эксперт подчеркнул, что происходит моральное и военное истощение Украины, поэтому Киев еще сильнее начинает зависеть от помощи США.

Ранее сообщалось, что украинская армия испытывает серьезную нехватку ракет для систем ПВО.

Ранее генерал чешской армии в запасе назвал ошибки Украины при контрнаступлении.