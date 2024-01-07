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Британский аналитик уверен, что у Залужного случилась истерика из-за ударов РФ

Британский аналитик Меркурис: у Залужного может быть нервный срыв от ударов РФ

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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran утверждает, что у главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного произошла истерика из-за массированных ударов Российской армии по киевским военным объектам.

«У него (Залужного. — «Газета.Ru») была полная истерика. <…> Он выглядел как генерал и главнокомандующий, у которого скоро будет нервный срыв», — сказал он.

Меркурис добавил, что состояние Залужного в некотором смысле отражает ситуацию на фронте.

Аналитик назвал ракетные удары России разрушительными для морального духа украинских военных. Кроме этого, он предположил, что в результате атаки были ликвидированы люди из окружения главнокомандующего.

Утром 29 декабря стало известно, что взрывы прозвучали в районе военного завода «Артем» в Киеве. В этот день территория Украины подверглась массированному удару.

Ранее немецкое издание Welt написало, что Украина планирует новое контрнаступление в 2024 году.

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