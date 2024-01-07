Военнослужащие, которые не хотят отправляться в бой за населенный пункт Крынки на левом берегу Днепра, есть в каждой роте Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые из таких бойцов сводят счеты с жизнью, сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на несколько украинских офицеров, пожелавших остаться анонимными.

По словам офицеров, многие солдаты не понимают, для чего они должны удерживать этот плацдарм. Они заявили, что целесообразность этой задачи «является загадкой» как для солдат, так и для офицеров, среди которых также есть те, которые по различным причинам не отправляются на передовую.

Как рассказали офицеры, в настоящее время в этом населенном пункте уже негде спрятаться, в небе много российских дронов, все пространство просматривается, и как только появляются украинские военнослужащие, по ним начинает работать артиллерия.

Один из офицеров указал, что у российских бойцов гораздо больше дронов, в том числе FPV: в соотношении один украинский дрон к пяти-семи их. Кроме того, у военных ВС РФ гораздо больше боеприпасов к обычной артиллерии, которая «равняет Крынки с землей», заметил он.

«И еще больше солдат – соотношение 1/3. Их солдаты не бегут, не сдаются в плен», — добавил офицер.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что ВСУ продолжают демонстративно форсировать Днепр «для медийно-политических успехов» главы Украины Владимира Зеленского.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.