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Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам

Пушилин: Россия бьет лишь по военным целям, поскольку нельзя терять человечность

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Пресс-служба Дениса Пушилина

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин объяснил, почему Россия наносит удары только по военным объектам на Украине в отличие от Киева. Об этом сообщает РИА Новости.

«У нас как ни у кого других с 2014 года есть какое-то моральное право поступить эмоционально и работать наотмашь, но мы не такие. И в этом наше отличие. Если мы будем поступать методами нашего противника, чем это тогда лучше нашего противника, против чего мы тогда боремся?» — сказал Пушилин.

По его мнению, вся Россия сплотилась вокруг решения президента страны Владимира Путина о проведении специальной военной операции (СВО) именно потому, что люди видят, что РФ действует по справедливости, поступает правильно.

Как заявил Пушилин, Россия никогда себе не простит, если она сможет одержать победу на «какой-то короткой там дистанции», используя обстрелы гражданского населения, ковровые бомбардировки.

По его мнению, потеря человечности может иметь гораздо более серьезные последствия для РФ.

«Именно об этом говорит наш президент — оставаться людьми», — добавил он.

До этого Путин сказал, что у него внутри «все кипит» на фоне ударов украинских войск по Белгороду, однако, по его мнению, РФ не должна бить в ответ по местам с мирными жителями Украины.

Ранее боец ВСУ заявил о непонимании причин конфликта на Украине.

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